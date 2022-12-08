KLEVA

Kleva AI is a DeFAI platform that empowers users to earn returns through AI Agents without requiring DeFi expertise. It enables users to leverage both tangible and intangible assets, including social influence, via autonomous financial strategies. The project’s mission is to “Kleverly Leverage Your (Invisible) Assets.

සංසරණ සැපයුම68,919,558.48180266

සෑම වේලාවකම ඉහළ0.4502328591384906,2024-01-18

අඩුම මිල0.015292010209863226,2022-12-08

පොදු බ්ලොක්චේන්KLAY

හැඳින්වීමKleva AI is a DeFAI platform that empowers users to earn returns through AI Agents without requiring DeFi expertise. It enables users to leverage both tangible and intangible assets, including social influence, via autonomous financial strategies. The project’s mission is to “Kleverly Leverage Your (Invisible) Assets.

