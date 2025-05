KDA

Kadena offers the industry’s only Proof-of-Work Layer 1 blockchain that is infinitely scalable, secure, and decentralized. Its infrastructure-grade performance and impenetrable network empower users to develop high-value systems using Kadena’s security-focused smart contract language, Pact.

නමKDA

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.272

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0,00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0,00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)%3,85

සංසරණ සැපයුම317.598.817,67326

උපරිම සැපයුම1.000.000.000

මුළු සැපයුම1.000.000.000

සංසරණ අනුපාතය0.3175%

නිකුත් කළ දිනය--

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ28.246047910135935,2021-11-11

අඩුම මිල0.12130507,2021-01-11

පොදු බ්ලොක්චේන්KDA

අංශය

etfindex:mc_etfindex_sourceවියාචනය: cmc විසින් දත්ත සපයනු ලබන අතර ඒවා ආයෝජන උපදෙස් ලෙස නොසැලකිය යුතුය.