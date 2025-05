KAVA

Kava is a cross-chain DeFi platform offering collateralized loans and stablecoins to users of major crypto assets, including BTC, XRP, BNB, ATOM, etc. Users can collateralize their crypto assets in exchange of USDX, Kava's stablecoin. KAVA is the governance and staking token responsible for securing the network and voting on key parameters.

නමKAVA

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.123

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0,00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0,00

වෙළඳපොළ පංගුව0.0001%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)1,76%

සංසරණ සැපයුම1 082 853 386

උපරිම සැපයුම∞

මුළු සැපයුම1 082 853 386

සංසරණ අනුපාතය%

නිකුත් කළ දිනය2019-10-23 00:00:00

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල0,46 USDT

සෑම වේලාවකම ඉහළ9.19263002,2021-09-09

අඩුම මිල0.24832868419474186,2024-08-05

පොදු බ්ලොක්චේන්KAVA

හැඳින්වීමKava is a cross-chain DeFi platform offering collateralized loans and stablecoins to users of major crypto assets, including BTC, XRP, BNB, ATOM, etc. Users can collateralize their crypto assets in exchange of USDX, Kava's stablecoin. KAVA is the governance and staking token responsible for securing the network and voting on key parameters.

අංශය

සමාජ මාධ්‍ය

etfindex:mc_etfindex_sourceවියාචනය: cmc විසින් දත්ත සපයනු ලබන අතර ඒවා ආයෝජන උපදෙස් ලෙස නොසැලකිය යුතුය.