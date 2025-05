KASTA

Kasta is a crypto payment platform that enables instant and borderless peer-to-peer crypto transactions. What's more, they will not charge any fees from payments that are transacted in the same cryptocurrency, or between two users.

නමKASTA

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.1055

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)0.04%

සංසරණ සැපයුම762,794,104.4912

උපරිම සැපයුම0

මුළු සැපයුම1,499,130,704.77

සංසරණ අනුපාතය%

නිකුත් කළ දිනය--

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ1.49219578143374,2022-01-05

අඩුම මිල0.011393860692040366,2025-04-07

පොදු බ්ලොක්චේන්MATIC

අංශය

සමාජ මාධ්‍ය

