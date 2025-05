JTO

JTO is a governance token of the Jito network, a service provider of Solana liquid staking with an open-source Solana validator client, allowing stakers to earn Solana staking reward and capture MEV via its MEV software suite.

නමJTO

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.110

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව0.0001%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)10.11%

සංසරණ සැපයුම334,330,141.8

උපරිම සැපයුම0

මුළු සැපයුම999,999,723.0783099

සංසරණ අනුපාතය%

නිකුත් කළ දිනය--

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ5.608309380488856,2023-12-07

අඩුම මිල0.5362303075154018,2023-12-07

පොදු බ්ලොක්චේන්SOL

