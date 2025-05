JTF

JetFuel (JTF) is a blockchain-based GameFi project that merges the thrill of flight simulation with real-world travel benefits. The project introduces an innovative Play-to-Travel model, where players engage in an exciting air combat-inspired flight game to earn JTF tokens as rewards. Unlike traditional play-to-earn (P2E) games that primarily focus on in-game assets, JetFuel offers tangible utility by allowing players to redeem tokens for real-world travel expenses, such as airline tickets and travel services.

නමJTF

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)0

සංසරණ සැපයුම--

උපරිම සැපයුම0

මුළු සැපයුම30,000,000,000

සංසරණ අනුපාතය%

නිකුත් කළ දිනය--

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ,

අඩුම මිල,

පොදු බ්ලොක්චේන්BSC

හැඳින්වීමJetFuel (JTF) is a blockchain-based GameFi project that merges the thrill of flight simulation with real-world travel benefits. The project introduces an innovative Play-to-Travel model, where players engage in an exciting air combat-inspired flight game to earn JTF tokens as rewards. Unlike traditional play-to-earn (P2E) games that primarily focus on in-game assets, JetFuel offers tangible utility by allowing players to redeem tokens for real-world travel expenses, such as airline tickets and travel services.

අංශය

සමාජ මාධ්‍ය

etfindex:mc_etfindex_sourceවියාචනය: විසින් දත්ත සපයනු ලබන අතර ඒවා ආයෝජන උපදෙස් ලෙස නොසැලකිය යුතුය.