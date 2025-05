ISLAND

Nifty Island is building web3's gaming layer, an open gaming platform powered by user-generated content, where NFT, memecoin, and web3 communities can play, create, and earn rewards.

නමISLAND

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.1552

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)0.19%

සංසරණ සැපයුම172,182,280.67507833

උපරිම සැපයුම1,000,000,000

මුළු සැපයුම988,771,854.231796

සංසරණ අනුපාතය0.1721%

නිකුත් කළ දිනය--

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ0.2917950312440039,2024-12-17

අඩුම මිල0.012141457449811283,2025-04-07

පොදු බ්ලොක්චේන්ETH

etfindex:mc_etfindex_sourceවියාචනය: cmc විසින් දත්ත සපයනු ලබන අතර ඒවා ආයෝජන උපදෙස් ලෙස නොසැලකිය යුතුය.