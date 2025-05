IOTX

IoTeX began the journey in 2017 to build the Internet of Trusted Things, where all physical and virtual “things” — humans, machines, businesses, and dApps — can efficiently exchange information and value at the global scale. Backed by a global team of research scientists and top engineers, IoTeX combines auto-scalable blockchain, trusted hardware and edge computing to realize the full potential of IoT. Some of the key innovations of IoTeX Network are: blockchain-in-blockchain architecture for heterogeneous computing, fast and robust Roll-DPoS consensus and lightweight privacy-preserving computation.

නමIOTX

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.199

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0,00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0,00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)0,20%

සංසරණ සැපයුම9 441 368 979

උපරිම සැපයුම10 000 000 000

මුළු සැපයුම9 441 368 983

සංසරණ අනුපාතය0.9441%

නිකුත් කළ දිනය2018-05-21 00:00:00

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල0,007 USDT

සෑම වේලාවකම ඉහළ0.2610923318933593,2021-11-13

අඩුම මිල0.00123909173461,2020-03-13

පොදු බ්ලොක්චේන්IOTX

අංශය

සමාජ මාධ්‍ය

etfindex:mc_etfindex_sourceවියාචනය: cmc විසින් දත්ත සපයනු ලබන අතර ඒවා ආයෝජන උපදෙස් ලෙස නොසැලකිය යුතුය.