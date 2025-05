ICNX

Icon.X is pioneering the future of eSport in car racing fueled by blockchain / Web 3 technologies. Offering daily races and challenges, various game modes, and customizable cars, Immutable and open leaderboard on-chain and Support to Earn Protocol involving racing fans in the competition.

නමICNX

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.2943

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)0.00%

සංසරණ සැපයුම12,487,785

උපරිම සැපයුම100,000,000

මුළු සැපයුම100,000,000

සංසරණ අනුපාතය0.1248%

නිකුත් කළ දිනය--

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ1.1546404735247824,2024-04-20

අඩුම මිල0.002501677716432728,2025-05-28

පොදු බ්ලොක්චේන්MATIC

