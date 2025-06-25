H

Humanity Protocol is a decentralized identity network designed to prove you're a real, unique human without compromising your privacy. Built on zero-knowledge cryptography, it enables anyone to verify their humanness through a simple palm scan, creating a secure, Sybil-resistant identity that works across the internet and in real life. Humanity Protocol is building the trust layer the internet was missing, proving humanity, without revealing identity.

නමH

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.306

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)0.77%

සංසරණ සැපයුම2,119,259,306

උපරිම සැපයුම10,000,000,000

මුළු සැපයුම10,000,000,000

සංසරණ අනුපාතය0.2119%

නිකුත් කළ දිනය--

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ0.15748596182897467,2025-06-25

අඩුම මිල0.01799202366031281,2025-06-27

පොදු බ්ලොක්චේන්ETH

හැඳින්වීමHumanity Protocol is a decentralized identity network designed to prove you're a real, unique human without compromising your privacy. Built on zero-knowledge cryptography, it enables anyone to verify their humanness through a simple palm scan, creating a secure, Sybil-resistant identity that works across the internet and in real life. Humanity Protocol is building the trust layer the internet was missing, proving humanity, without revealing identity.

අංශය

සමාජ මාධ්‍ය

etfindex:mc_etfindex_sourceවියාචනය: cmc විසින් දත්ත සපයනු ලබන අතර ඒවා ආයෝජන උපදෙස් ලෙස නොසැලකිය යුතුය.

MEXC යනු ක්‍රිප්ටෝ ඉපැයීමට ඔබට ඇති පහසුම ක්‍රමයයි. ක්‍රිප්ටෝ මිලදී ගැනීම, වෙළඳාම් කිරීම සහ උපයා ගැනීම සඳහා ලොව ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුව ගවේෂණය කරන්න. Bitcoin BTC, Ethereum ETH, සහ විකල්ප කාසි 3,000කට වඩා වෙළඳාම් කරන්න.MEXC යනු ක්‍රිප්ටෝ ඉපැයීමට ඔබට ඇති පහසුම ක්‍රමයයි. ක්‍රිප්ටෝ මිලදී ගැනීම, වෙළඳාම් කිරීම සහ උපයා ගැනීම සඳහා ලොව ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුව ගවේෂණය කරන්න. Bitcoin BTC, Ethereum ETH, සහ විකල්ප කාසි 3,000කට වඩා වෙළඳාම් කරන්න.
සොයන්න
ප්‍රියතම
H/USDT
Humanity
----
--
පැය 24 ඉහළ
--
පැය 24 පහළ
--
පැය 24 පරිමාව (H)
--
පැය 24 ක මුදල් ප්‍රමාණය (USDT)
--
ප්‍රස්තාරය
තොරතුරු
ඇණවුම් පොත
වෙළඳපොළ ගනුදෙනු
ඇණවුම් පොත
වෙළඳපොළ ගනුදෙනු
ඇණවුම් පොත
වෙළඳපොළ ගනුදෙනු
වෙළඳපොළ ගනුදෙනු
ස්පොට්
විවෘත ඇණවුම්（0）
ඇණවුම් ඉතිහාසය
වෙළඳ ඉතිහාසය
විවෘත ගනුදෙනු (0)
MEXC යනු ක්‍රිප්ටෝ ඉපැයීමට ඔබට ඇති පහසුම ක්‍රමයයි. ක්‍රිප්ටෝ මිලදී ගැනීම, වෙළඳාම් කිරීම සහ උපයා ගැනීම සඳහා ලොව ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුව ගවේෂණය කරන්න. Bitcoin BTC, Ethereum ETH, සහ විකල්ප කාසි 3,000කට වඩා වෙළඳාම් කරන්න.MEXC යනු ක්‍රිප්ටෝ ඉපැයීමට ඔබට ඇති පහසුම ක්‍රමයයි. ක්‍රිප්ටෝ මිලදී ගැනීම, වෙළඳාම් කිරීම සහ උපයා ගැනීම සඳහා ලොව ප්‍රමුඛතම ක්‍රිප්ටෝ මුදල් හුවමාරුව ගවේෂණය කරන්න. Bitcoin BTC, Ethereum ETH, සහ විකල්ප කාසි 3,000කට වඩා වෙළඳාම් කරන්න.
H/USDT
--
--
‎--
පැය 24 ඉහළ
--
පැය 24 පහළ
--
පැය 24 පරිමාව (H)
--
පැය 24 ක මුදල් ප්‍රමාණය (USDT)
--
ප්‍රස්තාරය
ඇණවුම් පොත
වෙළඳපොළ ගනුදෙනු
තොරතුරු
විවෘත ඇණවුම්（0）
ඇණවුම් ඉතිහාසය
වෙළඳ ඉතිහාසය
විවෘත ගනුදෙනු (0)
Loading...