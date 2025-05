HERE

SphereX is a cutting-edge decentralized exchange (DEX) redefining digital asset trading with unmatched freedom and innovation. Our platform combines offchain matching for rapid trade execution, onchain settlement for maximum security, and cross-margin trading for capital efficiency.

නමHERE

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.6588

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)0.00%

සංසරණ සැපයුම0

උපරිම සැපයුම900,000,000

මුළු සැපයුම900,000,000

සංසරණ අනුපාතය0%

නිකුත් කළ දිනය--

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ0.05373559532085488,2024-12-25

අඩුම මිල0.000199942621984002,2025-04-21

පොදු බ්ලොක්චේන්ETH

අංශය

සමාජ මාධ්‍ය

