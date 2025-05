HASHAI

Where Artificial Intelligence meets mining excellence.With vast Crypto and Web3 experience, the Hash AI team has established the infrastructure, partnerships, and distribution network for a successful Crypto mining company.

නමHASHAI

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.494

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)0.00%

සංසරණ සැපයුම84,564,818,695

උපරිම සැපයුම100,000,000,000

මුළු සැපයුම89,719,785,186

සංසරණ අනුපාතය0.8456%

නිකුත් කළ දිනය--

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ0.003131676714965016,2024-04-06

අඩුම මිල0.000152660244543882,2025-04-07

පොදු බ්ලොක්චේන්ETH

අංශය

සමාජ මාධ්‍ය

etfindex:mc_etfindex_sourceවියාචනය: cmc විසින් දත්ත සපයනු ලබන අතර ඒවා ආයෝජන උපදෙස් ලෙස නොසැලකිය යුතුය.