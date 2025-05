GODS

Gods Unchained is a free-to-play trading card game where players compete in epic duels using fantasy cards. The game is built to fundamentally change how games work; using Ethereum technology to bring true digital ownership to players, as well as provide the means to earn items that actually matter. The $GODS token is designed to be the core currency of Gods Unchained, fuelling the ecosystem that empowers players to earn and sell Non-Fungible Tokens (NFTs).

නමGODS

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.474

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0,00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0,00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)5,81%

සංසරණ සැපයුම371 076 391,0649

උපරිම සැපයුම500 000 000

මුළු සැපයුම500 000 000

සංසරණ අනුපාතය0.7421%

නිකුත් කළ දිනය--

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ8.825233783754243,2021-12-10

අඩුම මිල0.06425242982107134,2025-04-07

පොදු බ්ලොක්චේන්ETH

