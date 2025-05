GNS

Gains Network is developing gTrade, a liquidity-efficient, powerful, and user-friendly decentralized leveraged trading platform. gTrade, our first product, wouldn't exist without the GNS token ($GNS). It acts as a mechanism of liquidity efficiency which helps us capitalise on our resources and offer the best trading experience - as well as returns for those participating in the ecosystem. Over its lifetime it has been net deflationary.

නමGNS

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.645

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)10.41%

සංසරණ සැපයුම29,647,582.28700854

උපරිම සැපයුම0

මුළු සැපයුම29,647,582.28700854

සංසරණ අනුපාතය%

නිකුත් කළ දිනය--

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ12.453064144724843,2023-02-17

අඩුම මිල0.25898651506436027,2021-11-29

පොදු බ්ලොක්චේන්MATIC

අංශය

සමාජ මාධ්‍ය

