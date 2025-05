FULA

Functionland's network is revolutionizing the $650B+ AI infrastructure and cloud storage market by slashing 60% of the overhead costs tied to central data centers. By harnessing unused computing resources, Functionland offers a decentralized, cost-efficient solution with unmatched user control and privacy. Bridging Web2 and Web3, we're building the first-ever data logistics platform to power the future of storage and compute.

නමFULA

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.4682

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)0.00%

සංසරණ සැපයුම0

උපරිම සැපයුම2,000,000,000

මුළු සැපයුම2,000,000,000

සංසරණ අනුපාතය0%

නිකුත් කළ දිනය--

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ0.009157296776226667,2025-04-02

අඩුම මිල0.003156644425184985,2025-05-25

පොදු බ්ලොක්චේන්BASE

හැඳින්වීමFunctionland's network is revolutionizing the $650B+ AI infrastructure and cloud storage market by slashing 60% of the overhead costs tied to central data centers. By harnessing unused computing resources, Functionland offers a decentralized, cost-efficient solution with unmatched user control and privacy. Bridging Web2 and Web3, we're building the first-ever data logistics platform to power the future of storage and compute.

අංශය

සමාජ මාධ්‍ය

etfindex:mc_etfindex_sourceවියාචනය: cmc විසින් දත්ත සපයනු ලබන අතර ඒවා ආයෝජන උපදෙස් ලෙස නොසැලකිය යුතුය.