Help shape the future of finance. FOX Tokens give you the unique opportunity to help shape the organization and allow you to submit and vote on proposals.

නමFOX

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.809

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0,00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0,00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)0,05%

සංසරණ සැපයුම772 286 516

උපරිම සැපයුම0

මුළු සැපයුම999 089 275

සංසරණ අනුපාතය%

නිකුත් කළ දිනය2021-07-16 00:00:00

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ5.134914976417942,2021-11-16

අඩුම මිල0.018176800459428835,2023-06-15

පොදු බ්ලොක්චේන්ETH

etfindex:mc_etfindex_sourceවියාචනය: cmc විසින් දත්ත සපයනු ලබන අතර ඒවා ආයෝජන උපදෙස් ලෙස නොසැලකිය යුතුය.