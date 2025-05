FLIX

OmniFlix Network is a p2p network for creators & sovereign communities to manage, distribute and monetize tokenized media IP. OmniFlix.tv is the flagship video publishing platform that is live right now with 1200+ interactive videos and is powered by OmniFlix media infra which live broadcasted 650M+ watch minutes since 2018.

නමFLIX

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.1492

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0,00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0,00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)%0,00

සංසරණ සැපයුම250.758.585

උපරිම සැපයුම1.000.000.000

මුළු සැපයුම357.242.302

සංසරණ අනුපාතය0.2507%

නිකුත් කළ දිනය--

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ0.49346043293993547,2024-01-26

අඩුම මිල0.011325591130771948,2025-05-07

පොදු බ්ලොක්චේන්OMNIFLIX

etfindex:mc_etfindex_sourceවියාචනය: cmc විසින් දත්ත සපයනු ලබන අතර ඒවා ආයෝජන උපදෙස් ලෙස නොසැලකිය යුතුය.