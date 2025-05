FDM

Freedom World empowers users, communities, and businesses alike, establishing a self-sustaining ecosystem that allows all FDM holders to forge new reward programs, gamification features, and bridge the gap between the digital and real worlds, it is our version of the Web3 Metaverse.

නමFDM

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.3694

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)0.00%

සංසරණ සැපයුම0

උපරිම සැපයුම2,250,000,000

මුළු සැපයුම2,250,000,000

සංසරණ අනුපාතය0%

නිකුත් කළ දිනය--

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ0.04255790806219962,2024-05-24

අඩුම මිල0.012271196086320884,2025-04-07

පොදු බ්ලොක්චේන්ETH

අංශය

සමාජ මාධ්‍ය

