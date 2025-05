FANC

fanC Token(FANC) is a reward-type blockchain project for creators and users who use the short-form content platform CELEBe. Creators and users can also experience a new environment to promote and trade NFT content as a service to share everyday moments and receive platform activity rewards. In addition, it provides access to exclusive NFT content created by influencers, Metaverse, and various blockchain-based services such as Watch to Earn, Staking (DeFi), and Governance.

නමFANC

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.1311

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)0.04%

සංසරණ සැපයුම1,271,635,649.07

උපරිම සැපයුම2,000,000,000

මුළු සැපයුම2,000,000,000

සංසරණ අනුපාතය0.6358%

නිකුත් කළ දිනය--

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ4.399394243120854,2022-07-19

අඩුම මිල0.00315495771500025,2025-03-11

පොදු බ්ලොක්චේන්ETH

අංශය

සමාජ මාධ්‍ය

