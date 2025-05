FACT

FACT0RN uses integer factorization as its PoW instead of hashing. The RSA cryptographic system has been widely used to secure data online by relying on the difficulty of factoring integers. Banks today use it to secure their data. fact0rn development was funded by Coinbase.

නමFACT

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.1574

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)2.12%

සංසරණ සැපයුම1,043,515.89675926

උපරිම සැපයුම0

මුළු සැපයුම1,043,515.89675926

සංසරණ අනුපාතය%

නිකුත් කළ දිනය--

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ110.14399679956479,2024-03-01

අඩුම මිල2.7130077951989184,2025-05-30

පොදු බ්ලොක්චේන්FACT

