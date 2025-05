EWT

Energy Web Ecosystem is collaborating with the world's largest enterprises, focused on accelerating the energy transition. Our enterprise-grade solutions enhance coordination across complex energy markets, unlocking the full potential of clean, distributed energy resources for businesses, grid operators, and customers.

නමEWT

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.529

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)2.11%

සංසරණ සැපයුම30,062,138

උපරිම සැපයුම100,000,000

මුළු සැපයුම82,552,672.51467341

සංසරණ අනුපාතය0.3006%

නිකුත් කළ දිනය--

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ22.22484866,2021-04-17

අඩුම මිල0.500832477028,2020-04-01

පොදු බ්ලොක්චේන්EWT

