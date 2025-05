EVADORE

Evadore is an Ethereum-based blockchain network project, which was created to minimize the carbon emissions in our world and to completely eliminate it in the sectors that have the opportunity, which keeps commercial activities in the background and was established to contribute to the ecological system in our world.

නමEVADORE

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.3054

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)0.00%

සංසරණ සැපයුම173,823,400

උපරිම සැපයුම1,000,000,000

මුළු සැපයුම1,000,000,000

සංසරණ අනුපාතය0.1738%

නිකුත් කළ දිනය--

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ0.2899743521882474,2023-10-06

අඩුම මිල0.000046191499608699,2025-04-03

පොදු බ්ලොක්චේන්TONCOIN

