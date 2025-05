ELYS

Elys is a layer 1 blockchain that brings a suite of Defi products and features fueled by Wallet and Chain Abstraction. Through its revolutionary self-custody universal liquidity design, it transforms the fragmented Web3 landscape into a cohesive and efficient ecosystem. This empowers both novice and pro users to easily manage their assets & trade across different chains with speed & ease all on one platform.

නමELYS

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.3763

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)0.00%

සංසරණ සැපයුම0

උපරිම සැපයුම200,000,000

මුළු සැපයුම149,683,656

සංසරණ අනුපාතය0%

නිකුත් කළ දිනය--

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ1.0149121439644986,2024-12-17

අඩුම මිල0.18676723705375023,2025-03-22

පොදු බ්ලොක්චේන්ELYS

