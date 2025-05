EKTA

Ekta is an EVM compatible layer 1 mainnet which bridges traditional industries, businesses, and assets onto blockchain through their self-developed NFT marketplace, hybrid exchange, and metaverse. Their mission is to bring the next million people on-chain, enable sustainable long term value, and empower everyone to profit with purpose.

නමEKTA

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.2962

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)0.01%

සංසරණ සැපයුම34,769,778

උපරිම සැපයුම420,000,000

මුළු සැපයුම220,500,000

සංසරණ අනුපාතය0.0827%

නිකුත් කළ දිනය--

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ10.42278917,2021-09-18

අඩුම මිල0,2021-11-01

පොදු බ්ලොක්චේන්BSC

