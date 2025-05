EDEN

Eden is an optional, non-consensus breaking transaction ordering protocol for Ethereum blocks that allows network participants to guarantee placement and protection from arbitrary reordering. The system offers a transparent and fair set of rules to order transactions within each block. An accompanying token reward system realizes MEV profits to block producers to maximize network security.

නමEDEN

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.2613

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)1.16%

සංසරණ සැපයුම13,232,627

උපරිම සැපයුම250,000,000

මුළු සැපයුම100,000,000

සංසරණ අනුපාතය0.0529%

නිකුත් කළ දිනය--

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ9.28463752,2021-09-08

අඩුම මිල0.006910344546482079,2025-04-07

පොදු බ්ලොක්චේන්ETH

අංශය

සමාජ මාධ්‍ය

