EAI

Eternal AI is the first Bitcoin L2 designed as an open infrastructure for decentralized AI that allows anyone to create, power and use AI models trustlessly on Bitcoin.

නමEAI

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.1282

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)0.03%

සංසරණ සැපයුම224,454,519.00525588

උපරිම සැපයුම1,000,000,000

මුළු සැපයුම1,000,000,000

සංසරණ අනුපාතය0.2244%

නිකුත් කළ දිනය--

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ0.2903654277261663,2024-12-28

අඩුම මිල0.006397257988923091,2024-08-05

පොදු බ්ලොක්චේන්ETH

අංශය

සමාජ මාධ්‍ය

