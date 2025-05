DYNA

DynaChain is a Health-Fi platform that leverages blockchain technology to reward users for adopting healthier lifestyles, targeting individuals who are health-conscious and interested in the benefits of integrating wellness with digital finance.

නමDYNA

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.1412

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)0.30%

සංසරණ සැපයුම89,296,659.50432184

උපරිම සැපයුම500,000,000

මුළු සැපයුම500,000,000

සංසරණ අනුපාතය0.1785%

නිකුත් කළ දිනය2024-09-28 00:00:00

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල0.5 USDT

සෑම වේලාවකම ඉහළ3.6457212324107515,2024-09-29

අඩුම මිල0.04063908344680659,2025-04-08

පොදු බ්ලොක්චේන්BSC

