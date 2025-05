DOP

The Data Ownership Protocol (DOP) utilizes zero-knowledge proofs to allow flexible transparency on top of Ethereum L1. DOP allows users and DApps to store assets and make transaction data controlled by the user or selectively disclose token holdings and historical information.

නමDOP

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.1654

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)0.03%

සංසරණ සැපයුම8,733,406,525

උපරිම සැපයුම23,447,160,768

මුළු සැපයුම23,348,000,000

සංසරණ අනුපාතය0.3724%

නිකුත් කළ දිනය--

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ0.03574328299710751,2024-07-05

අඩුම මිල0.000265995251897817,2025-05-26

පොදු බ්ලොක්චේන්ETH

