Dmail Network is building an AI-powered decentralized communication infrastructure, offering encrypted emails, consolidated notifications, and precise marketing services across multiple chains and applications, catering to users, developers, and marketers.

නමDMAIL

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.893

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)4.69%

සංසරණ සැපයුම99,144,519.65

උපරිම සැපයුම200,000,000

මුළු සැපයුම200,000,000

සංසරණ අනුපාතය0.4957%

නිකුත් කළ දිනය--

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ1.1467487789725967,2024-01-30

අඩුම මිල0.06720047250882626,2025-04-17

පොදු බ්ලොක්චේන්BSC

