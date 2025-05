DFI

DfiStarter is the First Project Accelerator for Dfinity. The DfiStarter accelerates premier projects on Dfinity with crowdfunding, marketing, AMM, public relations, and tech support services.

නමDFI

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.6977

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)0.00%

සංසරණ සැපයුම0

උපරිම සැපයුම100,000,000

මුළු සැපයුම100,000,000

සංසරණ අනුපාතය0%

නිකුත් කළ දිනය--

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ1.057422235955792,2021-11-04

අඩුම මිල0.000030008338561917,2025-02-07

පොදු බ්ලොක්චේන්BSC

