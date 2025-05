DECHAT

Dechat is an open, secure web3 communications protocol that powers decentralized user interactions. Let your users chat, discover and transact digital assets seamlessly within and across your applications.

නමDECHAT

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.2521

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)3.63%

සංසරණ සැපයුම4,895,047

උපරිම සැපයුම25,000,000

මුළු සැපයුම25,000,000

සංසරණ අනුපාතය0.1958%

නිකුත් කළ දිනය--

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ8.743363868481442,2024-03-11

අඩුම මිල0.021114458728950337,2025-04-11

පොදු බ්ලොක්චේන්BSC

cmc විසින් දත්ත සපයනු ලබන අතර ඒවා ආයෝජන උපදෙස් ලෙස නොසැලකිය යුතුය.