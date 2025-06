DASH

Dash (DASH) is a privacy-centric digital currency with instant transactions. It is based on the Bitcoin software, but it has a two-tier network that improves it. Dash allows you to remain anonymous while you make transactions, similar to cash.

නමDASH

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.165

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව0.0001%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)303.47%

සංසරණ සැපයුම12,282,576.7542112

උපරිම සැපයුම18,900,000

මුළු සැපයුම12,282,576.7542112

සංසරණ අනුපාතය0.6498%

නිකුත් කළ දිනය2014-01-01 00:00:00

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල0.2138 USDT

සෑම වේලාවකම ඉහළ1642.219970703125,2017-12-20

අඩුම මිල0.21389900147914886,2014-02-14

පොදු බ්ලොක්චේන්DASH

