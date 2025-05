CWAR

CRYOWAR is a real-time multiplayer PVP arena NFT game developed in Unreal Engine and on the Solana network. Players engage in fierce multi-realm battles in an expansive Sci-Fi Medieval game world.

නමCWAR

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.2330

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)0.04%

සංසරණ සැපයුම260,000,000

උපරිම සැපයුම0

මුළු සැපයුම1,000,000,000

සංසරණ අනුපාතය%

නිකුත් කළ දිනය--

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ4.736210492905149,2021-11-29

අඩුම මිල0.001120446027256796,2025-04-19

පොදු බ්ලොක්චේන්SOL

අංශය

සමාජ මාධ්‍ය

