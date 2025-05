CVX

Convex allows Curve.fi liquidity providers to earn trading fees and claim boosted CRV without locking CRV themselves. Liquidity providers can receive boosted CRV and liquidity mining rewards with minimal effort.

නමCVX

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.163

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව0.0001%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)16.10%

සංසරණ සැපයුම97,420,919.63453141

උපරිම සැපයුම0

මුළු සැපයුම99,896,758.6511353

සංසරණ අනුපාතය%

නිකුත් කළ දිනය--

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ62.68817812800717,2022-01-01

අඩුම මිල1.4333339308751847,2024-11-04

පොදු බ්ලොක්චේන්ETH

