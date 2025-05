CRTS

CRATOS is a V2E (Vote to Earn) token used within the CRATOS app, a real-time voting platform that has secured a total number of 350,000 downloads and over 150,000 users by far. Users can earn tokens as a reward by their activities on the app. The vote result will be displayed immediately with the geographic data and being recorded into the blockchain.

නමCRTS

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.929

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)0.01%

සංසරණ සැපයුම49,299,676,745

උපරිම සැපයුම100,000,000,000

මුළු සැපයුම100,000,000,000

සංසරණ අනුපාතය0.4929%

නිකුත් කළ දිනය--

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ3.005453985608275,2021-12-23

අඩුම මිල0.000119408888085042,2023-09-25

පොදු බ්ලොක්චේන්BSC

අංශය

සමාජ මාධ්‍ය

