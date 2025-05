COMAI

Commune is a protocol that aims to connect all developer tools into one network, fostering a more shareable, reusable, and open economy. It follows an inclusive design philosophy that is based on being maximally unopinionated.

නමCOMAI

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.1577

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)0.35%

සංසරණ සැපයුම71,160,317.18

උපරිම සැපයුම169,420,000

මුළු සැපයුම169,420,000

සංසරණ අනුපාතය0.42%

නිකුත් කළ දිනය--

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ4.418515268160687,2024-02-14

අඩුම මිල0.018996619659761273,2025-03-29

පොදු බ්ලොක්චේන්COMAI

