COCA is the world's first MPC Wallet with a non-custodial debit card:Non-Custodial Security: Ensuring users maintain full control over their digital assets without the risk associated with traditional custodial services.Global Usability: COCA’s debit cards are accepted worldwide, providing users with the ability to spend their crypto just like fiat currency at over 40 million merchants globally.

නමCOCA

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.3617

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)0.00%

සංසරණ සැපයුම0

උපරිම සැපයුම1,000,000,000

මුළු සැපයුම1,000,000,000

සංසරණ අනුපාතය0%

නිකුත් කළ දිනය--

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ0.36854934402563416,2024-12-16

අඩුම මිල0.12428915893686307,2025-05-30

පොදු බ්ලොක්චේන්MATIC

