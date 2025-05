CLORE

Clore.ai is an innovative platform that connects individuals and businesses seeking to utilize high-performance GPUs for various tasks, such as artificial intelligence training, video rendering, and cryptocurrency mining. By providing a user-friendly marketplace, Clore.ai enables users to access powerful computing resources at competitive prices and on a flexible basis.

නමCLORE

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.1054

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)0.45%

සංසරණ සැපයුම541,293,194

උපරිම සැපයුම1,300,000,000

මුළු සැපයුම541,293,194.3626422

සංසරණ අනුපාතය0.4163%

නිකුත් කළ දිනය--

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ0.4477709866959041,2024-03-17

අඩුම මිල0.002873471608704941,2023-06-13

පොදු බ්ලොක්චේන්CLORE

