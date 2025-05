CHAT

Solchat is a communication protocol on Solana blockchain, offering text, voice, and video calls similar to Web2, but in a Web3 environment. It utilizes Solana's low gas fees and stores messages and group chats on-chain. Privacy is a priority, with encrypted interactions and peer-to-peer audio/video calls via WebRTC to enhance security.

නමCHAT

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.1775

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)1.46%

සංසරණ සැපයුම8,043,460

උපරිම සැපයුම0

මුළු සැපයුම8,999,983

සංසරණ අනුපාතය%

නිකුත් කළ දිනය--

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ19.679782488613803,2024-03-18

අඩුම මිල0.00506354172811015,2024-02-12

පොදු බ්ලොක්චේන්SOL

අංශය

සමාජ මාධ්‍ය

