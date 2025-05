CCL

CYCLEAN is a blockchain-based platform focused on promoting eco-friendly energy solutions and electric vehicles. The name combines "Cycle" and "Clean," reflecting the goal of creating a more sustainable environment through renewable energy. The platform rewards users with CYCLEAN coins for adopting green technologies, such as electric bikes, motorbikes, and solar energy systems. These rewards incentivize the use of clean energy and encourage a shift away from fossil fuels.

