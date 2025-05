CBX

CropBytes has been growing its crypto gamer community since 2018. CropBytes farming is based on sustainable economics like the real world. Gamers love the farming and strategic business challenges to play and grow their crypto farm. In this metaverse, gamers own farms, grow crops, raise animals and produce goods to grow their crypto farm. CBX utility token is an integral part of the growing CropBytes metaverse, and is linked to all in-game activities.

නමCBX

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.2567

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)0.00%

සංසරණ සැපයුම186,294,140

උපරිම සැපයුම500,000,000

මුළු සැපයුම500,000,000

සංසරණ අනුපාතය0.3725%

නිකුත් කළ දිනය--

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ3.104333457705843,2021-11-05

අඩුම මිල0,2021-11-05

පොදු බ්ලොක්චේන්ETH

අංශය

සමාජ මාධ්‍ය

etfindex:mc_etfindex_sourceවියාචනය: cmc විසින් දත්ත සපයනු ලබන අතර ඒවා ආයෝජන උපදෙස් ලෙස නොසැලකිය යුතුය.