CAM

Camino Network is the first L1 built specifically for the $11tn travel industry. Run by 100+ established travel companies; it solves critical industry pain points: high payment fees, slow settlements, and complex reconciliations. The network is already processing real business transactions with 200+ brands building dApps and web3 travel B2B and B2C products. The network replaces thousands of APIs with a unified request-response model. Connect to one, connect to all - creating an interconnected travel industry and seamless travel experiences.

නමCAM

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.761

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0,00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0,00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)0,06%

සංසරණ සැපයුම325 415 728

උපරිම සැපයුම1 000 000 000

මුළු සැපයුම917 499 341

සංසරණ අනුපාතය0.3254%

නිකුත් කළ දිනය--

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ0.19493305530344174,2025-01-29

අඩුම මිල0.04475750880789602,2025-01-17

පොදු බ්ලොක්චේන්CAMINO

etfindex:mc_etfindex_sourceවියාචනය: cmc විසින් දත්ත සපයනු ලබන අතර ඒවා ආයෝජන උපදෙස් ලෙස නොසැලකිය යුතුය.