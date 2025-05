BURGER

BurgerSwap is an AMM decentralized trading platform on the Binance Smart Chain, and liquidity providers can obtain BURGER token rewards. For project details, please visit the project official website mentioned above.

නමBURGER

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.2359

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)0.62%

සංසරණ සැපයුම43,035,832.02939903

උපරිම සැපයුම63,000,000

මුළු සැපයුම43,035,832.02939903

සංසරණ අනුපාතය0.6831%

නිකුත් කළ දිනය--

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ28.0134009,2021-05-03

අඩුම මිල0.003956740186866289,2025-05-07

පොදු බ්ලොක්චේන්BSC

etfindex:mc_etfindex_sourceවියාචනය: cmc විසින් දත්ත සපයනු ලබන අතර ඒවා ආයෝජන උපදෙස් ලෙස නොසැලකිය යුතුය.