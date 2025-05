BSV

The Bitcoin SV was created at the request of and sponsored by Antiguan-based CoinGeek Mining, with development work initiated by nChain. The project is intended to provide a clear BCH implementation choice for miners and allow businesses to build applications and websites on it reliably.

නමBSV

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.97

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0,00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0,00

වෙළඳපොළ පංගුව0.0001%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)298,61%

සංසරණ සැපයුම19 872 212,5

උපරිම සැපයුම0

මුළු සැපයුම19 872 212,5

සංසරණ අනුපාතය%

නිකුත් කළ දිනය2018-11-09 00:00:00

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල88,3 USDT

සෑම වේලාවකම ඉහළ491.6353891,2021-04-16

අඩුම මිල23.299089851920975,2023-06-10

පොදු බ්ලොක්චේන්BSV

etfindex:mc_etfindex_sourceවියාචනය: cmc විසින් දත්ත සපයනු ලබන අතර ඒවා ආයෝජන උපදෙස් ලෙස නොසැලකිය යුතුය.