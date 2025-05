BRETTETH

Brett (BRETT) is a deflationary memecoin launched on the Ethereum blockchain in July 2023. Inspired by Matt Furie's comic book series "Boy's Club," featuring the iconic Pepe the Frog and his friends, Brett aims to capitalize on the viral popularity of meme coins like Pepe and Dogecoin.

නමBRETTETH

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.1020

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)1.98%

සංසරණ සැපයුම69,420,000

උපරිම සැපයුම69,420,000

මුළු සැපයුම69,420,000

සංසරණ අනුපාතය1%

නිකුත් කළ දිනය--

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ0.7007932690156032,2024-09-27

අඩුම මිල0.02321213882810643,2024-06-12

පොදු බ්ලොක්චේන්ETH

