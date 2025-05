BOSON

Boson Protocol is a trust minimised and cost minimised protocol that automates digital to physical redemptions using NFTs encoded with game theory. Boson Protocol’s vision is to enable a decentralized commerce ecosystem by funding and accelerating the development of a stack of specialist applications to disrupt, unbundle and democratize commerce.

නමBOSON

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.861

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)1.55%

සංසරණ සැපයුම147,218,705.3901309

උපරිම සැපයුම200,000,000

මුළු සැපයුම200,000,000

සංසරණ අනුපාතය0.736%

නිකුත් කළ දිනය2021-04-08 00:00:00

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ6.92578088,2021-04-09

අඩුම මිල0.08888286679092376,2025-04-07

පොදු බ්ලොක්චේන්ETH

