BOOP

BOOP is the native utility token of the boop.fun platform. by staking BOOP, users unlock airdrop rewards and trading fees from tokens launched on the platform.

නමBOOP

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.703

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0,00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0,00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)4,15%

සංසරණ සැපයුම300 407 538,3566115

උපරිම සැපයුම1 000 000 000

මුළු සැපයුම999 997 538,3566115

සංසරණ අනුපාතය0.3004%

නිකුත් කළ දිනය--

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ0.4882618916496909,2025-05-02

අඩුම මිල0.061580127985482534,2025-05-22

පොදු බ්ලොක්චේන්SOL

අංශය

සමාජ මාධ්‍ය

etfindex:mc_etfindex_sourceවියාචනය: cmc විසින් දත්ත සපයනු ලබන අතර ඒවා ආයෝජන උපදෙස් ලෙස නොසැලකිය යුතුය.