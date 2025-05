BOND

BarnBridge is a fluctuations derivatives protocol for hedging yield sensitivity and market price. It plans to create the first cross platform derivatives protocol for any and all fluctuations. To start, we will focus on yield sensitivity & market price. BOND is an ERC-20 token. It will be used to stake in the system, and as a governance token when the governance module is launched.

නමBOND

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.1695

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)10.41%

සංසරණ සැපයුම7,910,262.29101514

උපරිම සැපයුම10,000,000

මුළු සැපයුම10,000,000

සංසරණ අනුපාතය0.791%

නිකුත් කළ දිනය--

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ185.92532004,2020-10-27

අඩුම මිල0.17147494024582804,2025-02-26

පොදු බ්ලොක්චේන්ETH

