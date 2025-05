BICO

BICO are solving for the makers and players of WEB 3.0. BICO mission is to simplify the future of transactions, ensuring that decentralisation is truly accessible to all.

නමBICO

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.357

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)1.32%

සංසරණ සැපයුම954,970,018.4098489

උපරිම සැපයුම0

මුළු සැපයුම1,000,000,000

සංසරණ අනුපාතය%

නිකුත් කළ දිනය--

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ21.871587443115022,2021-12-02

අඩුම මිල0.07885254812409379,2025-04-07

පොදු බ්ලොක්චේන්ETH

cmc විසින් දත්ත සපයනු ලබන අතර ඒවා ආයෝජන උපදෙස් ලෙස නොසැලකිය යුතුය.