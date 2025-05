BBB

Bitgreen is a trusted leader in developing blockchain solutions to maximize verifiability, scaling, and market opportunities in solar and renewable energy, carbon offsets, environmental certification, and enterprise-grade sustainability solutions.

නමBBB

ශ්‍රේණිගත කිරීමNo.5576

වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

සම්පූර්ණයෙන්ම තනුක කළ වෙළෙඳපොළ සීමාව$0.00

වෙළඳපොළ පංගුව%

වෙළඳ පරිමාව/වෙළඳපොළ ප්‍රාග්ධනීකරණය (පැ24)0.00%

සංසරණ සැපයුම0

උපරිම සැපයුම500,000,000

මුළු සැපයුම499,998,755

සංසරණ අනුපාතය0%

නිකුත් කළ දිනය--

වත්කම මුලින්ම නිකුත් කළ මිල--

සෑම වේලාවකම ඉහළ0.210101257388927,2024-11-05

අඩුම මිල0.009998377710226476,2025-01-28

පොදු බ්ලොක්චේන්BASE

හැඳින්වීමBitgreen is a trusted leader in developing blockchain solutions to maximize verifiability, scaling, and market opportunities in solar and renewable energy, carbon offsets, environmental certification, and enterprise-grade sustainability solutions.

අංශය

සමාජ මාධ්‍ය

etfindex:mc_etfindex_sourceවියාචනය: cmc විසින් දත්ත සපයනු ලබන අතර ඒවා ආයෝජන උපදෙස් ලෙස නොසැලකිය යුතුය.